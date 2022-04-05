По его словам, в Николаевской области оккупантов уже нет.

Войска РФ готовятся сдать Херсон, а в Николаевской области их уже нет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович в интервью Татьяне Поповой.

"Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе, среди прочих своих планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее", - сказал Арестович.

"В Николаеве уже вообще нет противника, все бои уже ведутся в Херсонской области", - добавил он.

По прогнозу Арестовича, у РФ нет сил для наступления на территории Украины, а победу себе путин будет делать "внутри страны". Что же касается переговоров, то военные условия совпадают с политическими.

"Россияне очень конструктивны и активны. Россияне просят о переговорах, они проактивная сторона. Главная интрига – граница административная луганской и донецкой области по административной границе или до 23 февраля", — отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне заканчиваются лекарства, продукты и топливо. Кроме того, жители сталкиваются с давлением со стороны оккупантов, которые не только разгоняют мирные протесты, но и проводят облавы.

Вас также могут заинтересовать новости: