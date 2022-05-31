От взрыва пострадали два представителя коллаборантов, захвативших власть в с. Терпенье.

От взрыва в центре Мелитополя пострадали два человека - это представители коллаборантов, захвативших власть в с. Терпенье Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров во время информационного марафона.

"Пострадали два человека. Эти два человека - это представители коллаборантов, захвативших власть в Терпенье - это объединенная территориальная громады вблизи города Мелитополь. Они сейчас находятся в больнице, наши героические врачи оказали им всю необходимую помощь, сегодня их жизни ничего не угрожает, но мы четко понимаем, что так, как за коллаборационистами началась охота, то рашисты рано или поздно их точно зачистят", - рассказал он.

По словам мэра Мелитополя, существует две основные версии причины взрыва. Первая наиболее вероятная – это то, что сами оккупанты начинают зачистку коллаборантов, которые находятся на территории города Мелитополя.

"Мы видели такую историю в 2014 году в Крыму. Тогда те, кто защищал российскую культуру, российскую политику, довольно быстро исчезли с радаров политических элит, и именно такая тенденция сейчас начинается непосредственно на нашей территории", - отметил городской голова.

Вторая – это версия партизанского движения вместе с силовыми структурами Украины, но первая версия наиболее вероятна, добавил Федоров.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого. По информации СМИ, взрыв прогремел в 7:50. У мелитопольцев, которые проживают в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

Позже местные СМИ сообщили, что после взрыва на носилках носили раненых в результате взрыва. Предварительно, известно, что пострадавшая Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого.

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