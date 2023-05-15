Там отметили, что российские оккупанты не меняют цели в городе и подтягивают туда подкрепление.

В Бахмуте и на окраинах города сейчас все очень сложно. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В Бахмуте и на окраинах сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться", - подчеркнула она.

Как отметила Маляр, это все происходит благодаря сверхвозможностям и профессионализму украинских военных.

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Заместитель министра обороны уточнила, что российские оккупанты не меняют цели и подтягивают к окраинам Бахмута свои десантно-штурмовые отряды.

"Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - подытожила она.

Ситуация в Бахмуте

Бои за этот город продолжаются с конца лета 2022 года. С тех пор ситуация вокруг Бахмута становилась все сложнее. Оккупанты бросили все силы для взятия города, но у них ничего не получается. В последние дни появилась подтвержденная информация о том, что ВСУ продвинулись в Бахмуте.

А сегодня аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не достигли дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте или вокруг него.

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