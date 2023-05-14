Относительно сроков начала контрнаступления он отметил, что такая операция будет включать десятки и сотни операций, временные рамки которых трудно спрогнозировать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что операция в Бахмуте станет стартом крупного украинского контрнаступления.

Как заявил Подоляк в интервью Bild, Украина взяла инициативу в Бахмуте, но "это не значит, что завтра город будет освобожден, а то, что будут продолжаться тяжелые бои и будет продолжаться уничтожение боеспособности России".

"В более широком смысле Бахмут - это прелюдия к контрнаступлению. Это двери, которые открывают Украине возможность для успешного контрнаступления", - заявил Подоляк.

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Относительно сроков начала контрнаступления советник главы ОП отметил, что такая операция будет включать десятки и сотни операций, временные рамки которых трудно спрогнозировать. Подоляк отметил, что интенсивные удары по российским объектам в тылу снижают возможности оккупационной армии.

"Также есть небольшие локальные продвижения в разных частях Донецкой области. Контрнаступление - это серия действий, которые происходят в течение определенного времени", - отметил он.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Президент Украины Зеленский ранее заявлял, что Украина имеет недостаточно современного вооружения для начала контрнаступления. В настоящее время ожидаются другие поставки от партнеров и союзников.

В то же время в МИД отметили, что международным партнерам Украины стоит задуматься над тем, сделали ли они достаточно, чтобы контрнаступление ВСУ был успешным.

Недавно в Германии объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Его стоимость составляет 2,7 млрд евро. Туда среди прочего войдут немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП.

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