По его словам, это продвижение украинских войск на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский назвал первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале медийной площадки Сил обороны Military Media Center.

"Продвижение наших войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута. Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях", - подчеркнул он.

Сырский отметил, что Украина воюет меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем, украинцам удается разрушать планы российских оккупантов.

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"Впрочем, это только частичный успех. И именно так его надо воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается", - подчеркнул командующий.

Он добавил, что все необходимые для обороны решения были приняты, и все возможные сценарии развития событий они с командирами отработали непосредственно на месте боевых действий.

Ситуация в Бахмуте - главное

По состоянию на утро 15 мая 2023 года Генштаб докладывал о жестокие бои за сам Бахмут. К тому же, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино.

Накануне был подтвержден захват ВСУ более 10 российских позиций в окрестностях Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского, а также взяли в плен оккупантов.

По мнению эксперта Юрия Федорова, Вооруженные Силы Украины под Бахмутом берут российских оккупантов в клещи. Также украинцы продвигаются и с другой стороны, что свидетельствует об интенсификации наступательных действий на Бахмутском направлении.

В ответ Россия пытается подорвать наступательный потенциал ВСУ ударами по военным объектам в тылу Украины. Однако, подчеркивает Институт изучения войны, пока врагу это не удается.

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