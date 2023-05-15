Аналитики Института отметили, что оккупантам не удалось добиться никаких продвижений в Бахмуте.

Российские оккупанты не добились дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте или вокруг него.

Об этом говорится в свежем обзоре Института изучения войны (ISW). В отчете отмечается, что российские силы провели безуспешные наступательные операции в самом Бахмуте; в 9 км к северо-западу от Бахмута в районе Григоровки, Богдановки и Хромового; и в 14 км к юго-западу от Бахмута в районе Белой Горы и Предтечино.

Также россияне провели безуспешные наземные атаки вблизи Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Видео дня

Кроме того, в отчете ISW говорится, что оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк. В частности, ВСУ отразили многочисленные атаки российских войск в районе Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Бои продолжаются в районе Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и Крутой Балки (4 км к северо-востоку от Авдеевки), но линия фронта на отрезке Авдеевка-Донецк остается неизменной.

Ситуация в Бахмуте

Ожесточенные бои за Бахмут идут с конца лета прошлого года. За это время город превратился в руину, там не осталось ни еиного уцелевшего здания.

В последние дни ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении. О продвижении ВСУ на участке под Бахмутом сообщили аналитики американского Института изучения войны.

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