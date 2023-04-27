Сейчас трудно провести эвакуацию гражданских из города.

В результате боевых действий город Бахмут Донецкой области стал почти не пригодным для жизни из-за значительных разрушений.

"Он (Бахмут - УНИАН) существенно уничтожен. Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они что-то еще хотят этим сказать, но этим они показали степень уничтожения города. Он на данный момент почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждены", - сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ серий Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, в городе также есть и гражданские, которые отказались покидать свое жилье. Сейчас их трудно эвакуировать из-за интенсивных боевых действий в городской застройке.

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Ситуация в Бахмуте

Военнослужащий пятого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк рассказал, что оккупанты продолжают атаки в Бахмуте, они уже существенно истощены, но еще имеют огромное количество боеприпасов.

Командующий ССО Виктор Хоренко посетил Бахмут и заявил, что ситуация в городе сложная, но качество украинских воинов преобладает количество оккупантов.

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