Украинский воин погиб на 24-м году жизни.

Возле города Бахмут Донецкой области погиб волейболист-десантник - 23-летний Станислав Макайда.

Украинский воин погиб в годовщину полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля этого года во время выполнения боевого задания, сообщил в четверг, 27 апреля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

В ВР добавили, что Макайда был членом десантно-штурмового взвода 4 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0224. "...Выражаем искренние соболезнования семье и близким Героя... вечная и светлая память!" - говорится в сообщении.

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Кто такой Станислав Макайда - что о нем известно

Парень с детства занимался спортом, самым большим его увлечением был волейбол. Макайда выступал за ряд команд на конкурсах разных уровней - районном, областном и всеукраинском.

Бои за Бахмут - что стоит знать

Враги уже длительное время пытаются захватить Бахмут, за город продолжаются жестокие бои, и противник несет серьезные потери. 27 апреля сообщалось, что в Бахмуте украинские пограничники с помощью минометов остановили атаку российских оккупантов. Потери россиян ориентировочно таковы: двое ликвидированы, а трое - ранены.

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