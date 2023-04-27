Возле города Бахмут Донецкой области погиб волейболист-десантник - 23-летний Станислав Макайда.
Украинский воин погиб в годовщину полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля этого года во время выполнения боевого задания, сообщил в четверг, 27 апреля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.
В ВР добавили, что Макайда был членом десантно-штурмового взвода 4 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0224. "...Выражаем искренние соболезнования семье и близким Героя... вечная и светлая память!" - говорится в сообщении.
Кто такой Станислав Макайда - что о нем известно
Парень с детства занимался спортом, самым большим его увлечением был волейбол. Макайда выступал за ряд команд на конкурсах разных уровней - районном, областном и всеукраинском.
Бои за Бахмут - что стоит знать
Враги уже длительное время пытаются захватить Бахмут, за город продолжаются жестокие бои, и противник несет серьезные потери. 27 апреля сообщалось, что в Бахмуте украинские пограничники с помощью минометов остановили атаку российских оккупантов. Потери россиян ориентировочно таковы: двое ликвидированы, а трое - ранены.