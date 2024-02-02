Враг увеличил количество атак, но не использует технику.

Вчера на левом берегу русские оккупанты активизировались, но получили мощный ответ от Сил обороны. Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

"Обстановка очень сложная. Такая разная динамика вражеских штурмов истощает, она очень не проста в восприятии и планировании боевой работы, но наши подразделения всегда начеку, всегда дают очень мощного откоша врагу и его штурмовым действиям. Если в позапрошлые сутки было три попытки штурмовых действий, то за прошедшие сутки они активизировались до 13", - отметила она.

При этом добавила, что враг уже традиционно не использует там бронетехнику, потому что понимает, что будет терять ее, поэтому пытаются сэкономить до тех моментов, когда с нашей стороны будет более мощная работа. По ее словам, оккупанты пытаются помешать Силам обороны расширять плацдарм и закрепляться на левом берегу, но "мы делаем свою работу".

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Отвечая на вопрос сколько личного состава враг сосредоточил на левом берегу, Гуменюк отметила, что там постоянно происходят изменения, как количественном, так и в качественном составе. "Страдая от неудачных штурмованных действий, они теряют фактически в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. Следовательно подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасываться на разные направления. Сейчас общая группировка врага на левом берегу – Херсонщина, Запорожье итого, оценивается в более 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники. Но не все они сосредоточены непосредственно вдоль линии фрона. Они находятся больше в глубоких тылах и подтягиваются как дополнительный ресурс", - сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Аналитик объяснил значение крынок и что там происходит с оккупантами

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что для российских оккупантов Крынки Херсонской области является очень неудобной локацией. Для выдавливания ВСУ с левого берега в крынках оккупанты в прошлом году специально сформировали три тактические группы, численностью практически в две бригады. Эти группы действовали по флангам, с Казачьи Таборы-Крынки, Корсунка-Крынки и фронтально с трассы 2206 через лесной массив.

Кроме того, командование оккупантов продолжило наращивание группы войск (ГВ) "Днепр" и если в конце прошлого года их было 64 тыс. личного состава, то сейчас это уже 77 тыс. личного состава.

Коваленко считает, что эффективность действий такой группировки снижается отсутствием контроля над дорогой первого рубежа, которая находится в зоне не только поражения артиллерией ВСУ с правого берега, но и активности дронов.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сравнил успех армии Украины на левом берегу Днепра в районе Херсонской области с подвигом 300 спартанцев.

По его словам, среди важных плацдармов, подконтрольных ВСУ, есть не только Крынки. Защитники смогли расширить свое влияние минимум на 4 важные точки фронта и вышли за пределы упомянутого села вниз по Днепру.

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