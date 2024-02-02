Российские оккупанты маневрируют ночью беспилотниками более шести часов, истощая нашу систему ПВО. Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона
"Атака была ночная массированная, все в тех традициях, которые враг уже закладывает нам по своей схеме. Работа противовоздушной обороны продолжалась очень мощно и долго. Это истощение наших систем. Почти шесть часов маневрировали беспилотники. Но характерной особенностью стало то, что направляет враг и на прифронтовые территории свои дальнобойные барражирующие снаряды, в частности, на Херсонщине два таких отработали наши подразделения противовоздушной обороны", - сообщила она.
По ее словам, еще три таких снаряда были "отработаны" в Кировоградской области, но, все же произошло попадание в объект инфраструктуры. Она отметила, что вспыхнувший пожар уже локализован, люди не пострадали.
"Враг пытается нанести удар по тем регионам, которые могут поддерживать непосредственно прифронтовые территории. Поэтому страдает Днепропетровщина, Николаевщина - те области, которые прилегают к прифронтовым", - рассказала Гуменюк.
Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Гуменюк объяснила почему враг начал больше применять "Шахеды" для атак на прифронтовые территории.
"Очевидно, у них есть определенный "творческий " поиск новой тактики. В частности, наша боевая работа, например, по левобережной Херсонщине привела к очередной потере пункта боепоставки. В связи с этим видим снижение количества артиллерийских обстрелов. Они начинают выискивать другие способы, которыми могут нанести удары по нашим мощностям, в частности, не военным, а по мощностям региона. Кроме того, несмотря на то, что достаточно такая умеренная зима у нас на юге, враг не прекращает энергетического террора и объекты критической инфраструктуры для него остаются приоритетными", - рассказала Гуменюк.
Ночная атака"Шахедами" - что известно
Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил Украины, в ночь на 2 февраля Россия атаковала Украину 24-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.
В частности, удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Отмечается, что силы и средства Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожили 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.
При этом сообщалось, что по меньшей мере семь ударных беспилотников "не достигли своих целей и локально потеряны".