Он отметил, что Крынки не просто так были выбраны в качестве основы для расширения влияния ВСУ по левому берегу.

Для российских оккупантов Крынки Херсонской области очень неудобная локация. Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко и объяснил почему так.

Для выдавливания ВСУ с левого берега в Крынках оккупанты в прошлом году специально сформировали три тактические группы, численностью практически в две бригады. Эти группы действовали по флангам, с Козачьи Лагери-Крынки, Корсунка-Крынки и фронтально с трассы 2206 через лесной массив.

Кроме того, командование оккупантов продолжило наращивание группы войск (ГВ) "Днепр" и если в конце прошлого года их было 64 тыс. личного состава, то сейчас это уже 77 тыс. личного состава. Кроме того, на вооружении ГВ "Днепр":

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Танки – около 400 ед;

ББМ – 1 100 ед;

Ствольная артиллерия – 500 ед;

РСЗО – до 100 ед.

"Но, эффективность действий такой группировки снижается отсутствием контроля над дорогой первого рубежа и зависимостью всех логистических цепочек от 2206. В свою очередь, 2206 находится в зоне не только поражения артиллерией ВСУ с правого берега, но и активности дронов", - объяснил Коваленко.

Аналитик рассказал, что левый берег Херсонской области это именно тот случай, когда дроны могут раскрывать свой полный функционал, без противодействия РЭБ. Связано это с тем, что для эффективной работы РЭБ данные комплексы должны находится в зоне поражения артиллерией ВСУ, а потому, основная надежда на окопные РЭБ с ограниченными возможностями.

Аналитик сделал вывод, что Крынки вытянуты настолько, что своевременно противодействовать на каждом участке сложно, особенно в условиях ограниченной логистики... Это приводит к тому, что поступательно оккупанты, не способные противодействовать расширению плацдарма, начинают терять новые участки. В свою очередь, рассредоточение внимания на новые участки, снижает оперативность тактичных групп россиян, действующих у Крынок.

"Крынки не просто так были выбраны в качестве основы для расширения влияния ВСУ по левому берегу. Это не только весьма непростой по блокированию противником участок, но и фактическая агломерация с Казачьими Лагерями и Корсункой, со всеми вытекающими перспективами", - заключил Коваленко.

Ситуация на Херсонщине

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сравнил успех армии Украины на левом берегу Днепра в районе Херсонской области с подвигом 300 спартанцев.

По его словам, среди важных плацдармов, подконтрольных ВСУ, есть не только Крынки. Защитники смогли расширить свое влияние минимум на 4 важные точки фронта и вышли за пределы упомянутого села вниз по Днепру.

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