Звуки громких взрывов доносятся со всех сторон Мелитополя.

Российские захватчики проводят активные военные учения в районе оккупированного Мелитополя Запорожской области. Оккупанты обустроили полигоны на севере и на юге от города.

"Пока одни орки кошмарят жителей пропагандой о "страшных укронацистах", другие терроризируют непрерывными военными учениями", – сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

В частности, звуки громких взрывов доносятся со всех сторон Мелитополя.

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"Оккупанты устроили полигоны и на севере от города вблизи Михайловки, и на юге со стороны Молочного лимана", – отметил Федоров.

Ситуация в Мелитополе: последние новости

26 февраля мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты снимают пропагандистские сюжеты о депортации жителей. Захватчики якобы вывозят их на последний блокпост, однако после съемок люди оказываются в плену.

Кроме того, на столбах в городе появляются камеры видеонаблюдений. По словам Федорова, оккупанты пытаются следить за местными жителями, поскольку не могут обнаружить украинское подполье.

Но этим контроль со стороны российских войск не ограничивается. 21 февраля в оккупированном городе разрешили пользоваться украинской мобильной связью. При этом враг прослушивает разговоры, чтобы вычислить проукраински настроенных граждан.

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