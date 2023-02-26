Оккупированный Мариуполь стал большой военно - логистической базой - там расположено много живой силы врага, техники, ремонтных баз и складов БК.

Российские оккупанты в Мариуполе не ожидали ударов украинских военных по их позициях и находятся в шоке, пытаясь перетаскивать технику на другие локации.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко в эфире информационного телемарафона. "Оккупанты в шоке. На самом деле эти три дня "бововны" - двое с половиной суток - это просто шок. Потому что для противодействия они пытались сначала сбивать нашу "кару небесную" системами ПВО – это не помогло. Потом два дня подряд поднимали самолеты – это тоже не помогло. И они не знают, что сейчас сделать, у них очень большая проблема, это они понимают", - сказал Андрющенко.

По словам советника городского головы, главной проблемой для захватчиков является то, что Мариуполь стал крупной военно-логистической базой, и там расположено много живой силы, техники, ремонтных баз и складов БК.

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"Теперь это все они должны будут переместить на безопасное расстояние, более безопасное расстояние - ближайшая точка условно - это Новоазовск, а тут возникают проблемы... Они просто в шоке, по ночам пытаются, когда расцветет "бавовна", таскать технику с одного места на другое", - отметил Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе: что известно

22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремело 12 взрывов, были поражены склад боеприпасов в аэропорту и места базирования врага в Кальмиусскому районе.

23 февраля в Мариуполе было зафиксировано три взрыва.

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