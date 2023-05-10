Враг несет большие потери на боли боя.

Российские оккупанты продолжают обустраивать военные госпитали в гражданских учебных заведениях на временно захваченных территориях.

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения", - сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также отмечается, что, в частности, в Луганске, помещения трех местных больниц полностью обустроены оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести.

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Военные госпитали в гражданских объектах

Как ранее сообщал УНИАН, все медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины переполнены ранеными российскими захватчиками. Это вызвало настоящий медицинский коллапс.

Кроме того, оккупанты в школе на Луганщине дислоцируют своих военных, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

В марте стало известно, российские оккупанты обустроили военных госпиталь на 200 человек в местной больнице Беловодска на временно оккупированной Луганщине, все гражданские были "выписаны".

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