Российские оккупанты используют гражданские учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях.

Все медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины переполнены ранеными российскими захватчиками. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками. В результате противник использует гражданские учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях", - отмечается в сводке.

В частности, в населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим.

Видео дня

"По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями различной степени тяжести", - сказано в сводке.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже более 182 тыс. российских оккупантов. В то же время, по подсчетам ORYX, уничтожено не менее 10 тысяч единиц российской техники, более 2 тысяч удалось "затрофеить" ВСУ.

Сегодня бойцы 40-й отдельной артбригадт имени Великого князя Витовта показали яркое видео, на котором заснято, как уничтожались склады боекомплектов российских захватчиков и вражеская боевая машина пехоты.

Кроме того, спецназовцы ССО показали редкие кадры уничтожения ракетами HIMARS позиций автоматизированной станции Р-330Ж "Житель".

А 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясыла продемонстрировала зрелищные кадры отражения одной из рашистских атак оккупантов - все поле боя пылало от артвогня.

Вас также могут заинтересовать новости: