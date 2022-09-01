Сегодня российские оккупанты обстреляли три общины Сумщины, зафиксировано более полусотни "прилетов".
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Более полусотни мин и снарядов прилетело по нам со стороны россии. После 15 часов в Белопольской общине начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время россияне 8 мин выпустили по Шалыгинской общине", - написал он.
Кроме того, в 18 часов в Краснопольской общине был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов.
Живицкий отметил, что обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, на Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании. В аварии погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.
Он разминался со встречной машиной и съехал на обочину с дороги, проигнорировав предупреждающие таблички "Осторожно мины".