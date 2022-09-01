Обошлось без жертв и разрушений.

Сегодня российские оккупанты обстреляли три общины Сумщины, зафиксировано более полусотни "прилетов".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Более полусотни мин и снарядов прилетело по нам со стороны россии. После 15 часов в Белопольской общине начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время россияне 8 мин выпустили по Шалыгинской общине", - написал он.

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Кроме того, в 18 часов в Краснопольской общине был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов.

Живицкий отметил, что обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, на Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании. В аварии погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

Он разминался со встречной машиной и съехал на обочину с дороги, проигнорировав предупреждающие таблички "Осторожно мины".

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