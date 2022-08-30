Обошлось без пострадавших.

Сегодня, 30 августа, российские оккупанты обстреляли три громады Сумщины зафиксировано 133 "прилета".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, враг обстреливал территории трех общин области − Хотынской, Речковской и Великописаревской, зафиксировано 133 "прилета".

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Так, на окраинах Хотынской и Речковской общин в 10:00 с территории РФ начался обстрел из самолета, который не пересекал государственную границу Украины и выпустил 3 ракеты.

"Было также 10 прилетов из миномета (120 мм), 5 прилетов ствольной артиллерии и 40 прилетов РСЗО. Около половины двенадцатого обстрел продолжился: 12 прилетов из миномета (120 мм), 10 прилетов из ствольной артиллерии", - рассказал председатель ОВА.

Также с 10:20 продолжался минометный обстрел Великописаревской общины - было выпущено 10 мин.

"Хотынская община: с 11:03 враг обстреливал общину из минометов: 6 мин. Обстрел продолжился после 13:00 (10 прилетов), после 16:00 (15 мин) и около 20:00 (12 мин)", - добавил Живицкий.

Он уточнил, что во всех случаях обошлось без пострадавших.

Как писал УНИАН, российские захватчики продолжают дерзкие обстрелы приграничья. Сумская область регулярно подвергается атакам из миномет, пулеметов и артиллерии.

В частности, в течение суток 27 августа в результате российских обстрелов громад Сумской области получили ранения двое мирных жителей. Всего начислено 122 удара.

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