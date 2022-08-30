Сегодня, 30 августа, российские оккупанты обстреляли три громады Сумщины зафиксировано 133 "прилета".
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, враг обстреливал территории трех общин области − Хотынской, Речковской и Великописаревской, зафиксировано 133 "прилета".
Так, на окраинах Хотынской и Речковской общин в 10:00 с территории РФ начался обстрел из самолета, который не пересекал государственную границу Украины и выпустил 3 ракеты.
"Было также 10 прилетов из миномета (120 мм), 5 прилетов ствольной артиллерии и 40 прилетов РСЗО. Около половины двенадцатого обстрел продолжился: 12 прилетов из миномета (120 мм), 10 прилетов из ствольной артиллерии", - рассказал председатель ОВА.
Также с 10:20 продолжался минометный обстрел Великописаревской общины - было выпущено 10 мин.
"Хотынская община: с 11:03 враг обстреливал общину из минометов: 6 мин. Обстрел продолжился после 13:00 (10 прилетов), после 16:00 (15 мин) и около 20:00 (12 мин)", - добавил Живицкий.
Он уточнил, что во всех случаях обошлось без пострадавших.
Как писал УНИАН, российские захватчики продолжают дерзкие обстрелы приграничья. Сумская область регулярно подвергается атакам из миномет, пулеметов и артиллерии.
В частности, в течение суток 27 августа в результате российских обстрелов громад Сумской области получили ранения двое мирных жителей. Всего начислено 122 удара.