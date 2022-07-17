17 июля оккупационные войска России обстреляли г. Соледар и с. Ягодное Бахмутского района.

Вследствие обстрелов российскими оккупантами Соледара и Ягодного на Донетчине травмированы трое взрослых и трое детей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 17 июля оккупационные войска России обстреляли г. Соледар и с. Ягодное Бахмутского района.

"В результате массированных атак травмированы трое граждан. Также получили осколочные ранения трое детей", - сказано в сообщении.

Кроме того, подверглись значительным разрушениям частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

Открыто два уголовных производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время устанавливаются все пострадавшие лица.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Запорожье были слышны взрывы, враг бил из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам на линии соприкосновения.

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