Пострадавших или погибших нет, инфраструктура не разрушена.

В Запорожье слышны взрывы, враг стреляет из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Около 14:00 - 15:00 в областном центре было слышно серию взрывов. Враг палит из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших или погибших нет, а инфраструктура разрушений не претерпела.

В то же время возник пожар на нескольких полях.

"Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации", - добавили в ОВА.

Как сообщал УНИАН, оккупанты обстреляли за прошедшие сутки 15 населенных пунктов Донетчины: нанесли авиаудары, били из "Искандеров", "Ураганов", "Смерчей", артиллерии.

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