К счастью, потерь среди личного состава и техники нет.

Российские оккупанты снова прибегли к обстрелам приграничных территорий на севере Украины. На этот раз пострадала Черниговская область.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Сегодня около 16:40 наблюдатели зафиксировали 6 минометных "приходов" со стороны территории РФ в направлении Сеньковки. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Черниговская область все еще страдает от российских атак. Вчера захватчики нанесли удар по населенному пункту Десна. Есть жертвы и много раненых.

Как писал УНИАН, на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Ранее Чаус замечал, что масштаб разрушений в Черниговской области достаточно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".

16 мая председатель ОВА анонсировал, что на Черниговщине начинают восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда.

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