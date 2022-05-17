Российские оккупанты снова прибегли к обстрелам приграничных территорий на севере Украины. На этот раз пострадала Черниговская область.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Сегодня около 16:40 наблюдатели зафиксировали 6 минометных "приходов" со стороны территории РФ в направлении Сеньковки. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.
Черниговская область все еще страдает от российских атак. Вчера захватчики нанесли удар по населенному пункту Десна. Есть жертвы и много раненых.
Как писал УНИАН, на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.
Ранее Чаус замечал, что масштаб разрушений в Черниговской области достаточно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".
16 мая председатель ОВА анонсировал, что на Черниговщине начинают восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда.