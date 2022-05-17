Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины / facebook.com/DPSUkraine

Российские оккупанты снова прибегли к обстрелам приграничных территорий на севере Украины. На этот раз пострадала Черниговская область. 

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Сегодня около 16:40 наблюдатели зафиксировали 6 минометных "приходов" со стороны территории РФ в направлении Сеньковки. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Черниговская область все еще страдает от российских атак. Вчера захватчики  нанесли удар по населенному пункту Десна. Есть жертвы и много раненых.

Как писал УНИАН, на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Читайте также:
Ракетный удар оккупантов по Бахмуту стал смертельным: подробности вражеского обстрела (фото)
Ракетный удар оккупантов по Бахмуту стал смертельным: подробности вражеского обстрела (фото)
В РФ заявили, что вторглись в Украину из-за угрозы свержения режима Путина
В РФ заявили, что вторглись в Украину из-за угрозы свержения режима Путина
Оккупанты из Градов обстреляли автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска (фото)
Оккупанты из "Градов" обстреляли автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска (фото)
РФ становится предсказуемой: ПВО сбивает большинство ракет, выпускаемых врагом по Украине - Маляр
РФ становится предсказуемой: ПВО сбивает большинство ракет, выпускаемых врагом по Украине - Маляр
Оккупанты в пятый раз обстреляли мост через Днестровский лиман
Оккупанты в пятый раз обстреляли мост через Днестровский лиман

Ранее Чаус замечал, что масштаб разрушений в Черниговской области достаточно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".

16 мая председатель ОВА анонсировал, что на Черниговщине начинают восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда. 

Вас также могут заинтересовать новости: