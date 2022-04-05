Масштаб разрушений в Черниговской области довольно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Вчера восстановили мы и запустили этот маршрут (сообщение между Черниговом и Киевом - УНИАН)... Мы сделаем еще несколько альтернативных маршрутов, ведь очень большой трафик, и Чернигов и села вокруг нуждаются в гуманитарной помощи", - отметил он.
Чаус рассказал, что на сегодня люди могут свободно выезжать.
"Более того, мы пока не устанавливали ограничения на въезд, но я уже обращался к жителям Черниговской области и Чернигова отдельно - не спешите возвращаться, ведь Чернигов ресурсно ограничен: посеченные электрокабели, отсутствует электроснабжение. Сейчас еще не надо возвращаться домой, давайте немного мы наведем порядок в городе и городах рядом, и потом будем возвращаться", - сказал председатель ОВА.
По его словам, масштаб разрушений в Черниговской области довольно большой, в основном, это жилые дома.
"Но не забываем, что еще есть инфраструктура, коммуникации, сети. И вот сейчас будем проводить обследование, и потом можно будет определяться с каким-то временем. Но это долгое время, мы понимаем, что это не месяц и не два, чтобы восстановить все, что было разрушено врагом", - рассказал Чаус.
Он добавил, что сейчас самые опасные участки в области - это те, где стояли оккупанты и после себя все заминировали.
Глава ОВА сообщил, что сейчас инженеры проводят разминирование дорог и сообщений как возле Чернигова, так и в других городах области.
"Очень многие населенные пункты разрушены, в основном, это населенные пункты близ Чернигова, там, где враг жил в наших домах, а наши люди были в подвалах, которых пытали, убивали", - сказал он.
Чаус подчеркнул, что в населенных пунктах Нежинского и Прилуцкого районов сейчас ситуация критическая.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
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- С первых дней вторжения в Чернигове и области идут ожесточенные бои.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
- По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года, 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.
- По подсчетам "Укравтодора", по состоянию на 3 апреля всего в Украине из-за войны было разрушено 23 тыс. км дорог из 170 тысяч (13%). Также разрушены 273 моста. Общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре, - 874 млрд грн.