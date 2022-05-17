Атаковали поселок Десна.

Российские оккупанты нанесли удар по Черниговской области, есть жертвы.

Об этом в утреннем обращении рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Сегодня утро на Черниговщине не доброе. Утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели ГСЧС, правоохранительные органы", - заявил он.

По словам Чауса, по предварительной информации, есть погибшие и много раненых.

"Это еще раз подтверждает то, что я говорю постоянно. Война не завершилась, не ушла из Черниговщины, не ушла из наших городов", - подчеркнул он и призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как писал УНИАН, на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Ранее Чаус отмечал, что масштаб разрушений в Черниговской области достаточно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".

16 мая председатель ОВА анонсировал, что на Черниговщине начинают восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда.

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