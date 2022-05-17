Российские оккупанты нанесли удар по Черниговской области, есть жертвы.
Об этом в утреннем обращении рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
"Сегодня утро на Черниговщине не доброе. Утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели ГСЧС, правоохранительные органы", - заявил он.
По словам Чауса, по предварительной информации, есть погибшие и много раненых.
"Это еще раз подтверждает то, что я говорю постоянно. Война не завершилась, не ушла из Черниговщины, не ушла из наших городов", - подчеркнул он и призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Как писал УНИАН, на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.
Ранее Чаус отмечал, что масштаб разрушений в Черниговской области достаточно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".
16 мая председатель ОВА анонсировал, что на Черниговщине начинают восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда.