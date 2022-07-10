С утра под обстрелами были 4 общины области, сейчас известно о 5 раненых местных жителях.

На Сумщине оккупанты обстреляли вечером Шалигинскую общину: выпустили 12 ракет с самолетов и 24 - из реактивных систем залпового огня (РЗСВ).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, в Шалигинской общине еще в полдень было 6 взрывов - россияне стреляли из РСЗО.

"В тот же временной промежуток было выпущено 2 ракеты с самолета, который не пересекал государственную границу. Вечером, в половине седьмого россияне так же выпустили еще 12 ракет. После этого открыли огонь из реактивных систем залпового огня, 24 прихода", - проинформировал Живицкий.

Также в полдень на окраинах двух населенных пунктов Хотынской общины россияне открыли минометный огонь. Сейчас известно, что три человека ранены.

"Ближе к часу дня россияне выпустили 6 мин из минометов по Эсманьской общине. А в два часа еще 4. Ближе к половине третьего - еще 7 минометных приходов", - сообщил председатель ОВА.

Кроме того, Живицкий напомнил, что утром российские оккупанты обстреляли ракетами с вертолета Миропольскую общину. В результате ранены два человека.

Напомним, оккупанты из пулеметов и автоматического гранатомета обстреляли окрестности одного из сел Сумщины.

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