Всего было сделано более 100 выстрелов из различных видов вооружения.

За день 8 июля враг совершил 18 обстрелов Сумщины.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, всего было произведено более 100 выстрелов из различных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ, и т. п).

"Общины, пострадавшие от обстрелов: Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская. Во время одного из обстрелов, около 19.00, пострадал местный фермер в Краснопольской общине. Обломки мин разбили авто, два из них - попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает", - отметил глава ОВА.

Напомним, оккупанты из пулеметов и автоматического гранатомета обстреляли окрестности одного из сел Сумщины. По словам главы ОВА, пострадавших и разрушений нет.

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