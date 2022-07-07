Пострадавших и разрушений нет.

Оккупанты из пулеметов и автоматического гранатомета обстреляли окрестности одного из сел Сумщины.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"По состоянию на 21:00 ситуация следующая: за день россияне открывали огонь один раз, около пятнадцати часов. Били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинской общины", - отметил он.

По словам главы ОВА, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее россияне обстреляли ракетами Сумщину, повреждена школа. Так, враг осуществил пуски двух ракет с вертолета по Эсманской территориальной общине.

Также россияне выпустили по Сумщине более двух сотен снарядов опять стреляли запрещенными фосфорными и кассетными боеприпасами. В течение дня в воскресенье россияне выпустили более 230 мин и снарядов различного калибра.

Вас также могут заинтересовать новости: