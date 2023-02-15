Российские захватчики обстреляли город Купянск, повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.
"Сегодня в 7:00 Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары", - сообщил председатель ОВА.
В то же время обошлось без пострадавших.
Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы по меньшей мере 20 населенных пунктов.
Также вчера в городе Купянск в результате ракетного обстрела значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом.
Ситуация на Харьковщине
Майор 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александр Ганущин заявил, что российские оккупационные войска пытаются отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскол на 15 км выше Купянска.
В то же время военный эксперт Олег Жданов убежден, что угрозы повторного наступления российских оккупантов на Харьков на сегодня нет.
Россияне продолжают обстреливать Харьковщину. Така, 12 февраля были нанесены удары по самому Харькову. В результате обстрела ранен мужчина.