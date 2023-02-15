На Харьковщине за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы по меньшей мере 20 населенных пунктов.

Российские захватчики обстреляли город Купянск, повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Сегодня в 7:00 Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары", - сообщил председатель ОВА.

В то же время обошлось без пострадавших.

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Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы по меньшей мере 20 населенных пунктов.

Также вчера в городе Купянск в результате ракетного обстрела значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом.

Ситуация на Харьковщине

Майор 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александр Ганущин заявил, что российские оккупационные войска пытаются отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскол на 15 км выше Купянска.

В то же время военный эксперт Олег Жданов убежден, что угрозы повторного наступления российских оккупантов на Харьков на сегодня нет.

Россияне продолжают обстреливать Харьковщину. Така, 12 февраля были нанесены удары по самому Харькову. В результате обстрела ранен мужчина.

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