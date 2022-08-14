Российские захватчики обстреляли город Энергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС. В результате обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
В результате обстрела Энергодара, который был осуществлен сегодня из пригорода – района яхт-клуба ("Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения – подчеркнул он.
Напомним, ранее власти Энергодара призвали горожан быть осторожными и ограничить пребывание на улицах города. По свидетельствам местных, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы.
Ситуация на Запорожской АЭС
Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС - Запорожской тепловой электростанции.
Позже стало известно об обстрелах жилых кварталов Энергодара (город остался без воды и света) и о новом ударе по территории возле АЭС. В "Энергоатоме" предупредили о серьезной угрозу утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
За словами инженера станции действия оккупантов на ЗАЭС могут привести к ядерной катастрофе, поскольку в случае обесточивания станции охлаждающая система может выключиться.