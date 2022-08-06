Мировое сообщество призывают безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины.

По состоянию на сегодняшнее утро Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Двойной обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО в течение одного дня, 5 августа, повлек серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский персонал станции продолжает работать под оккупацией и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"Учитывая то, что действия захватчиков предсказать невозможно, угроза физической безопасности станции остается. Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и вырабатывать электроэнергию для нужд энергосистемы Украины. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - отмечается в заявлении "Энергоатома".

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны к применению жестких санкции против всей российской атомной отрасли. По его словам, Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

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