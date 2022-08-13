Из района парковой зоны города в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы.

Власти Энергодара призвали горожан быть осторожными и ограничить пребывание на улицах города.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Будьте осторожными и по возможности ограничьте нахождение на улицах Энергодара. Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов", - отметил он.

По свидетельствам местных, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы.

"Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд", - отмечает мэр города.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны предполагают, что российские оккупанты планируют обстрелять Запорожскую АЭС из техники под украинским флагом.

А 6 августа стало известно, что идентифицирован командир, управляющий подразделением РФ в Энергодаре. Это полковник Клименко Вадим Владимирович 30.09.1970 года рождения. Он родился в пгт Просяна на Днепропетровщине, а его бывшая жена, сын и дочь до сих пор живут в Украине.

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