На момент атаки люди получали от волонтеров воду и хлеб.

Российские захватнические войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Часов Яр в Донецкой области, в результате чего убита женщина и ранены пять гражданских.

Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры в социальной сети Facebook.

В частности, 5 декабря 2023 года враг атаковал город Часов Яр. По предварительной информации, российские войска в течение двух часов осуществляли обстрел населенного пункта из реактивной системы залпового огня "Град".

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"Местная жительница 50 лет от полученных ранений погибла на месте. Еще пять человек - четыре женщины и один мужчина в возрасте от 38 до 84 лет получили осколочные ранения. Самая старшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики", - отмечается в сообщении.

При этом, на момент атаки люди получали от волонтеров воду и хлеб.

Также в результате обстрела повреждены частные домовладения и легковой автомобиль.

В связи с обстрелом, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в последнее время медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области. Нынешние российские операции против Марьинки являются частью осеннего наступления, целью которого является расширение контроля над остальной Донецкой области.

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