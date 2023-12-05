Российские захватнические войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Часов Яр в Донецкой области, в результате чего убита женщина и ранены пять гражданских.
Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры в социальной сети Facebook.
В частности, 5 декабря 2023 года враг атаковал город Часов Яр. По предварительной информации, российские войска в течение двух часов осуществляли обстрел населенного пункта из реактивной системы залпового огня "Град".
"Местная жительница 50 лет от полученных ранений погибла на месте. Еще пять человек - четыре женщины и один мужчина в возрасте от 38 до 84 лет получили осколочные ранения. Самая старшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики", - отмечается в сообщении.
При этом, на момент атаки люди получали от волонтеров воду и хлеб.
Также в результате обстрела повреждены частные домовладения и легковой автомобиль.
В связи с обстрелом, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
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