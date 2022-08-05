Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что со стороны Запорожской атомной электростанции в направлении жилых кварталов города происходят обстрелы.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Жители Энергодара! Сохраняем максимальную осторожность! Берегитесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара происходят обстрелы. Слышны взрывы", - отметил мэр.
Он добавил, что разница между вылетом и прилетом составляет всего около трех секунд.
"В большинстве микрорайонов города пропал свет. Также нет водообеспечения, в основном прекратил работать интернет", - сообщил Орлов.
Как сообщал УНИАН, ранее в районе Запорожской АЭС в Энергодаре слышны взрывы. Жители города пишут в Сети, что оккупанты устроили провокации. Они обстреливают территорию атомной электростанции.