В городе слышны взрывы, в большинстве микрорайонов пропал свет.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что со стороны Запорожской атомной электростанции в направлении жилых кварталов города происходят обстрелы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Жители Энергодара! Сохраняем максимальную осторожность! Берегитесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара происходят обстрелы. Слышны взрывы", - отметил мэр.

Он добавил, что разница между вылетом и прилетом составляет всего около трех секунд.

"В большинстве микрорайонов города пропал свет. Также нет водообеспечения, в основном прекратил работать интернет", - сообщил Орлов.

Как сообщал УНИАН, ранее в районе Запорожской АЭС в Энергодаре слышны взрывы. Жители города пишут в Сети, что оккупанты устроили провокации. Они обстреливают территорию атомной электростанции.

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