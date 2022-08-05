Оккупанты обстреливают сами себя, чтобы потом обвинить ВСУ.

В районе Запорожской АЭС в Энергодаре слышны взрывы. Жители города пишут в Сети, что оккупанты устроили провокации. Они обстреливают территорию атомной электростанции.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" со ссылкой на очевидцев.

По словам жителей Энергодара, рашисты могут создать экологическую катастрофу. Они обстреливают территорию Запорожской АЭС из ствольной и реактивной артиллерии. Украинских сотрудников атомной электростанции заперли в помещениях и не выпускают. А рабочие, которых привезли россияне, эвакуируются в ускоренном режиме.

Напомним, еще в начале июля появилась информация, что Россия превращает Запорожскую АЭС в военную базу. В пределах объекта расположили разную технику: РСЗО "Смерч" и "Град", танки, бронетранспортеры.

В середине июля глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил об ударах по Никополю с территории атомной электростанции. А эксперты американского Института изучения войны считают, что РФ пытается напугать Запад с помощью Запорожской АЭС.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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