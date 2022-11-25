По предварительной информации, пострадавших нет.

Вечером в пятницу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району Харьковской области.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате обстрела, по предварительной информации, нет пострадавших.

"Просим жителей Харьковщины: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – подчеркнул он.

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Ситуация на Харьковщине

Силы обороны Украины в начале сентября провели успешное контрнаступление на Харьковщине. Уже 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных. До 20 октября в Харьковской области было освобождено 544 населенных пунктов, под оккупацией России оставались еще 32.

После освобождения Харьковщины оккупанты продолжают обстреливать регион из артиллерии. 25 ноября ударам подверглись населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского районов.

По информации местных властей, также ударили артиллерией по Волчанске, где поврежден жилой дом и ранен мужчина. Также были попадания по Купянску.

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