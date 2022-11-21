Памятная медаль "Город героев – Харьков" - вторая медаль из серии, посвященной украинским городам героев.

Национальный банк Украины выпустил памятную медаль "Город героев - Харьков". Памятная медаль изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", тираж - до 100 тыс. шт. (в том числе до 50 тыс. шт. в 2022 году).

Как сообщает пресс-служба НБУ, презентация медали состоялась сегодня в Харькове. Презентовал памятную медаль председатель Национального банка Андрей Пышный вместе с Харьковским городским головой Игорем Тереховым.

Памятная медаль "Город героев – Харьков" - вторая медаль из серии, посвященной украинским городам героев, которые доказали всему миру, что способны выдержать любые испытания ради свободы и достоинства.

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Аверс медали содержит коллаж из достопримечательностей города: харьковский Кобзарь - памятник Тарасу Шевченко, один из лучших образцов монументального искусства; памятник, входящий в список мирового наследия ЮНЕСКО, - здание Госпрома, возведена в 1920-х годах в стиле конструктивизма; беседка-фонтан "Зеркальная струя".

На аверсе медали также отчеканены строки из исторического романа Лины Костенко "Берестечко": "Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій нерівній боротьбі? Так, вірив я. Найперше вірив - Богу. І вірив людям. Людям і собі".

На реверсе медали в верхней части изображены побитые и искореженные снарядами и бомбами здания Харькова, в нижней - стилизованная панорама города с его историческими памятниками и половецкими каменными бабами с горы Кременец возле Изюма - памятники сакрального искусства (IX-XIII веков).

Памятные медали в Украине

Первую памятную медаль, посвященную только что освобожденному из временной оккупации Херсона, презентовали 19 ноября 2022 года.

В дальнейшем в планах Национального банка выпустить памятную медаль "Город героев-Мариуполь" (25 ноября 2022 года) и памятную медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень " (5 декабря 2022 года).

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