В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне.

Российские оккупанты начинают широкомасштабное наступление в Луганской области, они накопили достаточное количество резервов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня в огне все свободные населенные пункты области", - говорится в сообщении Гайдая.

По его данным, в Северодонецке бои идут уже в промзоне, украинские войска контролируют территорию завода "Азот".

"Рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", ближние к ней населенные пункты под постоянными обстрелами. Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что сейчас установить количество жертв в городе невозможно.

"Украинские защитники не находятся в окружении, более того - наносят существенные потери врагу. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами. Сообщения из росропагандистских новостей о каких - то"ультиматумах" - бред", - подчеркнул он.

Напомним, с Луганщины за сутки эвакуировали еще 43 человека. Чтобы забрать людей, полицейские и волонтеры объезжают бомбоубежища и дома.

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