Более 50 частных авто уже прошло Бердянск и движется в направление Запорожья.

Российские оккупанты перестали блокировать работу "зеленого коридора" для мариупольцев. Выехать из города уже смогли несколько десятков авто.

Об этом сообщил в Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По состоянию на 13 00 имеем фактическое подтверждение де-факто соблюдения режима тишины по направлению гуманитарного коридора для частного транспорта по маршруту Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш - Бердянск – Запорожье). По состоянию на сейчас более 50 частных авто уже прошло Бердянск и движется в направление Запорожья. По состоянию на сейчас прохождение блок-постов не вызывает проблем", - отметил Андрющенко.

Он также отметил, что всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения в Запорожье.

Также Андрющенко акцентировал, что местные власти не могут официально гарантировать безопасность по направлению этого коридора.

"Но это единственный коридор, имеющий официальное согласование и фактически работающий на сегодня. Именно поэтому информируем о возможности воспользоваться информацией в случае самостоятельного принятия решения по эвакуации собственным транспортом", - добавил он.

В мэрии Мариуполя позднее сообщили, что по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто.

Как сообщал УНИАН, в последние несколько дней Мариуполь оставался полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.

13 марта гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь, снова вернулся в Бердянск.

"В город продолжит двигаться колонна с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами", - отмечали в полиции утром 14 марта.

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