Сейчас Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.

Гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь, снова вернулся в Бердянск.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

"По имеющейся информации, гуманитарный конвой на участке Бердянск-Мариуполь снова вернулся обратно в Бердянск", - отметил он.

По словам Арефьева, сейчас Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.

"И оккупанты снова не дают возможности доставить в Мариуполь лекарства, продукты питания и прочее, что сейчас крайне необходимо для жителей города. Отмечу, что это уже не впервые, когда оккупанты не только срывают эвакуацию "зеленым" коридором, но и не дают доставить гуманитарные грузы", - рассказал спикер ОВА.

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