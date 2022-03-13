Гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь, снова вернулся в Бердянск.
Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.
"По имеющейся информации, гуманитарный конвой на участке Бердянск-Мариуполь снова вернулся обратно в Бердянск", - отметил он.
По словам Арефьева, сейчас Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.
"И оккупанты снова не дают возможности доставить в Мариуполь лекарства, продукты питания и прочее, что сейчас крайне необходимо для жителей города. Отмечу, что это уже не впервые, когда оккупанты не только срывают эвакуацию "зеленым" коридором, но и не дают доставить гуманитарные грузы", - рассказал спикер ОВА.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.