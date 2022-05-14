У всех госпитализированных - ранения конечностей.

В больницу оккупированного Мелитополя (Запорожская область) доставили несколько десятков оккупантов с ранениями.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Подозревают, что причина травмирования - самострел.

"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих РФ с огнестрельными ранениями конечностей. Одна из вероятных версий того, что произошло, - самострел из-за неумелого обращения с оружием", - говорится в сообщении.

В конце апреля Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговоров оккупантов, свидетельствующий, что они готовы калечить себя и даже забивать в собственное тело обломки, чтобы получить денежную компенсацию и уехать с фронта домой.

В еще одном перехваченном разговоре ранен оккупант рассказал, что после выздоровления не собирается в Украину: "Здесь нех*й делать... Пацана привезли, ногу от**башило ... дверь, нах*й, прям оторвана у машины, он без ноги лежит... Оно таких денег не стоит".

Поскольку российским военным не приходится ждать ротацию, близкие советуют им получать травму.

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