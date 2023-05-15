Захватчики возобновили работу миграционных служб даже на тех прифронтовых территориях, где еще накануне происходила эвакуация.

Российские оккупанты в Запорожской области установили новый срок принудительной паспортизации: "любовь к России" местным жителям нужно привить до 1 сентября.

Об этом в Telegram-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров. "Оккупанты Запорожской области провалились с фейковой "эвакуацией", поэтому вернулись к старой теме - принудительной паспортизации. Установили очередной дедлайн - привить всем жителям ВОТ "любовь к России" до 1 сентября", - отметил он.

Так, сообщил городской председатель, захватчики усиленно готовятся к этому и возобновили работу миграционных служб даже на тех прифронтовых территориях, где еще накануне происходила эвакуация.

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Кроме того, они усилили фильтрацию на блокпостах между населенными пунктами: допрашивают тех, кто отказывается от "аусвайса"

Федоров также добавил, что выездные бригады по оформлению российских паспортов работают уже не только "на дому", но и в местах временно проживания жителей области, которых эвакуировали в Бердянск.

"Цель рашистов - успеть к российским осенним псевдовыборам привлечь как можно больше людей к своему преступлению и посеять пропаганду о "защите граждан РФ". Верим, что не успеют", - написал мэр.

Ситуация в Запорожской области

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк объяснил, что российские захватчики устроили на оккупированной части Запорожской области "эвакуацию", чтобы скрыть контрразведывательные и фильтрационные мероприятия в тех районах, где, по их оценке, скоро будут происходить активные боевые действия. Оккупанты не хотят, чтобы местное население могло наблюдать за их подготовкой к боям, а также боятся украинских партизан.

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