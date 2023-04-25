Оккупанты оставляют местных без медобслуживания, зарплат, возможности передвижения в случае отсутствия паспорта РФ.

На временно оккупированных территориях Запорожской области темпы российской паспортизации очень низкие, поэтому российские захватчики вводят все новые меры давления на местное население с целью улучшения ситуации.

Об этом начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сказал на брифинге по ситуации на оккупированных территориях области.

"По всей линии разграничения и на оккупированной территории ситуация одинаковая. Продолжается так называемая паспортизация. Это вынужденная для них (оккупантов) мера, потому что темпы паспортизации у них очень низкие. Они придумывают любые "плюшки" так сказать, делают все, чтобы люди получили российские паспорта. Если нужна заработная плата - пожалуйста, можешь, но только после получения паспорта. Если необходимо тебе медицинское обеспечение - также должен получить паспорт РФ. Если хочешь выехать в любой район вне своего, то также должен получить номерной знак РФ и паспорт РФ", - отметил Малашко.

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В частности, касательно ситуации с оккупированной Васильевкой он сообщил, что населенный пункт заблокирован вражеской стороной.

По его словам, люди из Васильевки сейчас могут выехать на подконтрольные территории Украины только через третьи страны.

Он также рассказал, что люди на линии разграничения живут частично без электричества и газоснабжения, поскольку враг разбивает коммунальные сети. Жизнедеятельность на этих территориях поддерживается за счет обустроенных Пунктов несокрушимости и генераторов.

По его словам, из приближенных к фронту населенных пунктов за апрель удалось эвакуировать 38 детей.

При этом в области продолжают работать агропредприятия, продолжается второй этап посевной кампании.

Принудительная выдача поспортов РФ на оккупированных территориях - детали

Гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий обязался до 9 мая обеспечить полную паспортизацию на этой территории.

Во временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить паспортизацию по месту жительства пенсионеров.

Российская Федерация заставляет украинцев получать свои паспорта на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует об абсолютном насилии захватчиков над гражданами Украины.