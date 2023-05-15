Черняк добавил, что все действия оккупантов на этих территориях указывают на то, что они готовятся к обороне.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей сосредоточено примерно 152 тыс. личного состава россиян, готовящихся к обороне.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк. Он отметил, что украинская сторона в настоящее время не фиксирует отвод российских боевых подразделений из этих областей.

Черняк добавил, что все действия оккупантов на этих территориях указывают на то, что они готовятся к обороне.

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В связи с этим Черняк отметил, что россияне принудительно вывозят гражданское население с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, в том числе и персонал захваченной Запорожской АЭС.

"Речь идет о людях, которые сознательно, или были вынуждены работали на агрессора. Им рассказывают, что там скоро начнутся бои, что эту территорию якобы будут обстреливать и бомбить, поэтому убедить выехать и работать дальше с россиянами", - пояснил ситуацию представитель ГУР.

При этом, по словам Черняка, так называемую "эвакуацию" с оккупированных территорий юга Украины россияне используют как ширму для проведения контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

"Они не хотят, чтобы население наблюдало за их подготовкой к боям, они принудительно вывозят прежде всего проукраинское население. Россияне боятся на этих территориях какого-то партизанского движения и сопротивления", - отметил Черняк.

Так называемая "эвакуация" российских оккупантов

Неждавно оккупанты анонсировали эвакуацию из захваченных районов Запорожской и Херсонской областей. Согласившимся на это обещали отвезти в отеле в Бердянск, а на самом деле вывезли в Россию. 7 мая украинские военные рассказали, что оккупанты "эвакуируют" гражданских из прифронтовых районов захваченных территорий Украины для того, чтобы впоследствии использовать их в качестве "живого щита".

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