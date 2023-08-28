Количество российских захватчиков, добровольно сдавшихся в плен, будет расти.

Военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что российские военные в Херсонской области сильно рискуют оказаться в окружении, когда украинские защитники будут освобождать левобережье области.

Так он прокомментировал в эфире телеканала FREEДОМ заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова о том, что каждый пятый российский пленный сдался добровольно.

"Если мы посмотрим, куда движется украинская армия, с какой целью, одна из этих целей – перерезание наземного коридора. Но тут произошло бы еще одно перерезание. То есть этот сплошной театр военных действий, который продолжается от Харьковской области вплоть до Крыма, был бы разрезан на два разных театра военных действий, которые условно можно было бы назвать крымским и донбасским. Так вот во время решения вопроса разделения этих двух театров военных действий украинская армия получила бы возможность взять в плен очень много российских военнослужащих, потому что, например, в Херсонской области те российские войска, которые находятся в Херсонской области, очень сильно рискуют оказаться в окружении", – пояснил эксперт.

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В то же время он отметил, что если театр военных действий будет разрезан, например, во время выхода в Мелитополь Запорожской области, то логистические цепочки российских оккупационных войск на юге будут очень сильно страдать. После уничтожения Чонгарского и Генического мостов у россиян останется лишь один путь – через Армянск.

"Во время проведения операции еще с правобережья Херсонской области там может создаться очень сложная ситуация с точки зрения военнопленных для России. Я думаю, что количество тех, кто добровольно сдался, будет даже больше", – резюмировал Самусь.

Война в Украине: важные новости

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока нет необходимости в объявлении новой волны мобилизации. Он отметил, что утвержденный Верховной Радой мобилизационный план еще не выполнен.

Кроме того, Греция может передать Украине сотню танков Leopard 1A5 взамен на модернизированную технику. С таким предложением в страну обратилась Германия.

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