Взамен Греция может получить модернизированную бронетехнику.

Греция может передать Украине 100 танков Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. С таким предложением к стране обратилась Германия.

Как пишет греческое издание Flight, взамен Греция может получить модернизированную бронетехнику, а все расходы по полному капитальному ремонту техники на греческих предприятиях или где-либо на выбор Греции возьмет на себя Германия.

Отмечается, что в обмен на устаревшие Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из итальянских запасов. При чем их будет ровно столько же, сколько танков, что страна передаст Украине. Новая техника также будет оборудована тепловизорами, используемыми на Leopard 2, и получит дополнительную броню.

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За это Германия требует передать Украине исправные танки Leopard 1A5.

Оружие для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. Он подчеркнул, что перед этим Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру, а пилоты – завершить подготовку.

В то же время СМИ сообщают, что США планируют поставлять Украине кассетные снаряды для РСЗО. Они будут иметь большую дальность поражения, по сравнению с теми снарядами, что Украина получила несколько недель назад.

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