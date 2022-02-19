По состоянию на 17 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в соцсети.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Шесть раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.
Четырежды Старогнатовку- - з артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Болотное - из минометов калибра 82 мм.
Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Широкино - из минометов калибра 120 мм.
Мироновский - из артиллерии калибра 122 мм.
Три раза Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
Три раза Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Травневе - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Пивденне - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Четыре раза Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.
Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
Пять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Крымское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Трижды Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.
Трижды Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Станицу Луганскую - из танка и минометов калибра 120 мм.
Причепиловку - из минометов калибра 120 мм .
Сизое - из минометов калибра 120 мм.
Новогригорьевку - из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз Троицкое - из минометов калибра 120 мм.
Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.
Три раза Шумы - из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Трижды Зайцево - артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.
Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.
Богдановка - из минометов калибра 120 мм.
Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.