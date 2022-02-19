Боевики из запрещенного вооружения обстреляли ряд населенных пунктов.

По состоянию на 17 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в соцсети.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.

Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.

Четырежды Старогнатовку- - з артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Болотное - из минометов калибра 82 мм.

Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Широкино - из минометов калибра 120 мм.

Мироновский - из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.

Три раза Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Травневе - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Пивденне - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Четыре раза Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.

Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.

Пять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Крымское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Трижды Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.

Трижды Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Станицу Луганскую - из танка и минометов калибра 120 мм.

Причепиловку - из минометов калибра 120 мм .

Сизое - из минометов калибра 120 мм.

Новогригорьевку - из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Троицкое - из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Шумы - из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Трижды Зайцево - артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.

Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.

Богдановка - из минометов калибра 120 мм.

Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.

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