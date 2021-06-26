Всего за сутки оккупанты совершили 9 обстрелов позиций украинских защитников.

Российско-оккупационные войска за сутки совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС. В частности, вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Неподалеку Гнутово оккупанты дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Читайте такжеМеркель после встречи с Зеленским будет говорить о Донбассе с Байденом-посол"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", - отметили в пресс-центре.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая