Российско-оккупационные войска за сутки совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС. В частности, вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Неподалеку Гнутово оккупанты дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го и 82-го калибров.
В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Читайте такжеМеркель после встречи с Зеленским будет говорить о Донбассе с Байденом-посол"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", - отметили в пресс-центре.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.
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