За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

За прошедшие сутки враг продолжил атаковать позиции украинских защитников. Горячее всего на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага. Оккупанты и дальше предпринимают попытки окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. "Силы обороны успешно отбили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области", - сказано в сообщении.

Видео дня

В Генштабе также сообщили, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 14 атак.

Такое же количество атак отразили Силы обороны на Бахмутском направлении в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

На запорожском направлениях шли бои в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Также на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также уничтожены два склада боеприпасов, пункт управления и одно артиллерийское средство противника.

В то же время оккупанты вчера нанесли, в том числе по мирным мнаселенным пунктам 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также за прошедшие сутки, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 15 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 9 ударных БПЛА.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки – 11 декабря, ликвидировано еще 800 захватчиков и перейдена отметка в 340 тысяч уничтоженных российских оккупантов в Украине.

Также вчера уничтожено много вражеской техники: боевых бронированных машин -19 единиц; танков - 9; БПЛА оперативно-тактического уровня – 9; крылатые ракеты ‒ 10; артиллерийских систем – 3; автомобильной техники и автоцистерн – 14; специальная техника ‒ 2.

Вас также могут заинтересовать новости: