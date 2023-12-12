Отмечается, что плохая погода способствовала успешной транспортировке группы ВСУ на левый берег Херсонщины.

Российские оккупанты имеют незначительное продвижение на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в районе Авдеевки.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), вчера российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Зато украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны отразили по меньшей мере четыре российские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки (9 км к востоку от Купянска) и Петропавловки (7 км к востоку от Купянска) и по меньшей мере пять российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной) и Терны (17 км к западу от Кременной).

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском направлении в районе Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватово), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватово) и в Лимане.

Кроме того, генерал Сырский сообщил, что российские оккупанты перебрасывают вблизи Синьковки штурмовые подразделения, которые ранее были в резерве.

11 декабря россияне продолжали наступление в районе Авдеевки и в последнее время незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские военные блогеры заявили, что российские войска совершили тактическое наступление в районе железной дороги возле Степного и на севере Степного.

11 декабря российские войска также продолжили наступление к западу и юго-западу от города Донецк и, как сообщается, продвинулись вперед. Российские военкоры утверждали 10 и 11 декабря, что российские войска продвинулись в Северо-Западной Марьинке (непосредственно к западу от Донецка), но украинские войска все еще удерживают позиции в населенном пункте.

Украинские силы продолжали проводить наземные операции вблизи крынок (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы укрепили позиции в районе к югу от Кринок и воспользовались плохой погодой, чтобы транспортировать 30-50 человек личного состава на восточный берег.

Война Украины с РФ - детали

За прошедшую неделю бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили немало военной техники российских оккупантов, в том числе 11 танков и 27 боевых бронированных машин.

На Херсонщине ВСУ уничтожили три наблюдательных пункта противника, танк и другую технику. В этой зоне ответственности враг продолжает укрепление и оборудование своих позиций, подтягивая резервы. Также оккупанты ведут наблюдение и прекращают давить артиллерийскими обстрелами и применяет дроны.

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