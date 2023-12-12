Также уничтожено много боевых бронированных машин, танков, артсистем.

Перейдена отметка в 340 тысяч уничтоженных российских оккупантов в стране. За минувшие сутки ликвидировано еще 800 захватчиков.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за минувшие сутки в Украине уничтожено 800 захватчиков, а общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 340650 (+800) человек.

Также уничтожено :

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боевых бронированных машин - 10579 (+19 за минувшие сутки) единиц;

танков ‒ 5664 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6163 (+9);

крылатые ракеты ‒ 1596 (+10);

артиллерийских систем – 8073 (+3);

автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14);

специальная техника -1170 (+2).

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено 919 вражеских РСЗО, 605 средств ПВО, 324 самолета, 324 вертолета, 22 корабля /катера, одна подводная лодка.

Ситуация на фронте по состоянию на 12 декабря - аналитики ISW

По данным Института изучения войны (ISW), вчера, 11 декабря, российские оккупанты имеют незначительное продвижение на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в районе Авдеевки.

11 декабря российские войска также продолжили наступление к западу и юго-западу от города Донецк и, как сообщается, продвинулись вперед. Российские военкоры утверждали 10 и 11 декабря, что российские войска продвинулись в Северо-Западной Марьинке (непосредственно к западу от Донецка), но украинские войска все еще удерживают позиции в населенном пункте.

Украинские силы продолжали проводить наземные операции вблизи крынок (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы укрепили позиции в районе к югу от Кринок и воспользовались плохой погодой, чтобы транспортировать 30-50 человек личного состава на восточный берег.

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