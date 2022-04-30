Возможны и провокации со стороны российских оккупантов.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российские оккупанты готовятся нанести мощный удар 9-го мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, ощущается ли на Луганщине усиление наступления российских оккупантов в связи с приближением 9-го мая, Гайдай отметил: "И так усиление мы чувствуем. У них такая, ползучая тактика. То есть они все заваливают полностью артиллерийскими снарядами, теми реактивными комплексами своими, авиаударами и вертолеты так же привлекают. Просто уничтожают, выжигают землю, а потом пытаются где-то или ротой или батальоном продвигаться вперед для того, чтобы где-то захватить еще части каких-то населенных пунктов".

В то же время он отметил, что пока "еще ничего не происходит".

"Но уверен, что готовятся к 9-му мая для того, чтобы уже на 9-е массированно накрыть нас артподготовкой", - подчеркнул глава ОВА.

Также на вопрос о возможных провокациях, в частности из-за попадания в руки оккупантов украинской военной формы, Гайдай выразил мнение, что нужно готовиться к тому, что "они где-то поотжимают, повыкрадывают в гражданских на оккупированных территориях автомобили".

"Возможно, это будут микроавтобусы с наклейками "Волонтер" или (указанный - УНИАН) определенный маршрут. И будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы, возможно, даже расстрелять просто блокпосты. Или, возможно, будут заходить где-то внутрь, вглубь и потом уже свободно передвигаться, и где- то или сливать информацию, или навредить именно тем, что будут убивать наших ребят", - сказал Гайдай.

Напомним, в середине апреля в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым. Также хотят получить контроль над югом Украины, который даст еще один выход в Приднестровье.

По информации Пентагона, РФ на несколько дней отстает от графика наступления на Донбасс на востоке Украины из-за жесткого сопротивления и продолжающихся проблем с поставками.

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