По словам Костенко, на южном фронте украинская армия сейчас не наступает, а обороняется.

На херсонском направлении ситуация сейчас такая же, как и была месяц назад, наступления Вооруженных сил Украины нет, идет подавление и уничтожение артиллерии российских оккупантов.

Об этом рассказал нардеп-"киборг", участник теробороны Николаева Роман Костенко, пишет "Сегодня".

"Каждое наступление имеет какую-то глубину, оперативную или тактическую. Происходящее сейчас на юге: наши войска героически держат оборону по всей линии фронта, враг остановлен несколько месяцев назад на границе Николаевской области и отброшен на рубеж Херсонской области, только на некоторых участках есть, мы немного больше держим Херсонской, враг держит Николаевской, но в целом примерно линия идет по границе Херсонской и Николаевской области", - сообщил он.

По его словам, на южном участке фронта сейчас идет ракетно-артиллерийское противостояние.

"Поэтому образуются столь крупные серые зоны, это промежутки между вооруженными силами РФ и нашими Вооруженными силами. И вот, как правило, те войска, которые находятся между артиллерией, они стараются постепенно все время вести боевые действия для того, чтобы выйти на лучшие рубежи, ну для того, чтобы лучше держать оборону", - объяснил боец.

"То, что сейчас происходит, что, видимо, сейчас называют наступлением, это активные боевые действия, происходящие в серой зоне. Ну наступление это немного другое, имеет другую цель, для него нужны другие силы и средства. А те, кто говорят о нем, видимо, не разбираются в стратегичности этого и как это должно происходить. Пока, как мы видим, враг превосходит нас в артиллерии, в технике. Реально у них ее много. И мы там видим и чувствуем, наши солдаты чувствуют, то для того чтобы наступать не человеческими жизнями, а наступать правильно нам нужно еще немного накопить силы, как я это вижу",- резюмировал он.

Слухи о начале освобождения Херсона

Экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили вечером, 22 июня о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона. Политики ссылались на свои "источники".

В свою очередь, советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "не подтверждает, не опровергает".

Впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр сравнила экс-нардепов, которые заявили о якобы занятии украинскими военными четырех улиц оккупированного Херсона, с маленькими детьми. Она подчеркнула, что слухами о занятии ВСУ отдельных улиц Херсона или переброске оружия на отдельные направления политики лишь вредят Вооруженным силам.